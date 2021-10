Sarà una gara molto importante e speciale per il Napoli e per Luciano Spalletti. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, sono due i motivi principali: difendere il primato in classifica dopo la vittoria di ieri del Milan ed eguagliare il record di sempre di 8 vittorie consecutive che difende Maurizio Sarri. La sfida contro il Torino di quest’oggi non sarà facile, perchè Juric ha dimostrato di saper fare lo sgambetto più volte agli azzurri, ma il tecnico toscano punta sulla forza del gruppo.