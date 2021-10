Insigne vuole rispondere sul campo alle indiscrezioni per il rinnovo

Il momento di Lorenzo Insigne non è tra i più facili e felici di sempre, ma il capitano azzurro, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è carico e motivato a rispondere sul campo a tutto ciò che sta accadendo all’esterno, con la questione del rinnovo del contratto che ormai sta tenendo banco in casa Napoli da tanto tempo. Il suo ‘tiraggir’ è scomparso, se vediamo i numeri, perchè ha siglato fino ad adesso solo due reti su rigore e sia Mancini che Spalletti lo hanno sostituito più volte, anche se non ne hanno mai messa in discussione l’importanza.