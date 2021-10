Anguissa, l’agente sbarca in città: il Napoli vuole riscattarlo

Andrè Frank Zambo-Anguissa ha conquistato tutti in casa Napoli, dai tifosi al presidente, passando per Spalletti. Per questo motivo, come riferisce l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la società azzurra si starebbe muovendo in anticipo per il riscatto del centrocampista dal Fulham. Il suo agente, Maxime Nana, è già sbarcato in città per discutere di questa situazione, con il riscatto del cartellino del camerunense che era stato fissato a 15 milioni di euro ed il Napoli ha intenzione di esercitarlo.