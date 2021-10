Verso Napoli-Torino, dalle 14.30 Spalletti Live in conferenza stampa

Archiviata l’ennesima sosta per le Nazionali si ritorna in campo, col Napoli che sarà impegnato a confermare quanto di buono fatto in questo scoppiettante avvio di campionato e tenersi stretta la testa della classifica. Il tecnico Luciano Spalletti interverrà a partire dalle 14.30 presso il centro tecnico di Castel Volturno “Konami Center” per la conferenza stampa prepartita, con le dichiarazioni del mister azzurro che saranno il preludio al match delle 18 previsto per domani allo Stadio Diego Armando Maradona. MondoNapoli.it vi accompagnerà come sempre con la diretta testuale della conferenza, per non perdere nemmeno una delle dichiarazioni del tecnico toscano.