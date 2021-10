UFFICIALE – EA7 realizza una maglia speciale Halloween per il Napoli: i dettagli

Attraverso il proprio sito ufficiale la SSC Napoli ha ufficializzato che EA7 ha realizzato una nuova maglia per lo speciale Halloween. I calciatori azzurri la indosseranno domani sera, in occasione di Napoli-Torino, e successivamente il 28 ottobre per Napoli-Bologna.

“Per la prima volta una squadra di calcio avrà una divisa ufficiale di gara alternativa, con una grafica d’impatto pensata per Halloween, ma adatta a ogni momento della stagione: il disegno di una ragnatela bianca su fondo nero che rievoca il mondo dei supereroi” ha scritto il Napoli.

Per gli appassionati, il kit sarà disponibile in limited edition di 1926 esemplari (in onore dell’anno di fondazione del Napoli).