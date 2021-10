EA7-Napoli, maglia speciale edizione Halloween: sui social circolano le prime anteprime, ecco come potrebbe essere

La nuova partnership commerciale tra Emporio Armani e il Napoli ha sfornato la prima grande novità, come vi abbiamo raccontato in mattinata, la casa di moda si prepara a lanciare l’edizione speciale della maglia degli azzurri dedicata ad ‘Halloween’ che solo 1926 fortunati potranno vantarsi di avere.

Ma come sarà questa edizione speciale? Cominciano a circolare da subito i primi leak sui social, ma come sempre in questi casi il rischio di ritrovare un fake è molto alto. Il portale “A tutela della maglia del Napoli” ha poco fa retwettato quella che risulterebbe essere l’anteprima più ‘probabile’, che di seguito vi mostriamo: