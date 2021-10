Victor Osimhen viene da un settembre di fuoco e i numeri lo testimoniano per lui: 7 goal in poco meno di 20 giorni, di cui 4 in campionato. Ma, proprio in campionato, Osimhen è primo in una classifica particolare.

L’attaccante nigeriano ha la media di un goal ogni 81 minuti, in pratica in meno di una partita, ed è la media più alta in Serie A; ad esempio, Immobile, che ha siglato già 6 goal, ha una media di un goal ogni 102 minuti, mentre Dzeko, autore di 6 goal in 9 partite, per una media reti di un goal ogni 111 minuti.

Insomma, Osimhen si sta affinando con la cura Spalletti e a goderselo è in primis De Laurentiis, che vede ripagato sul campo il maxi investimento fatto per il nigeriano in era Covid.

E proprio da Osimhen si riparte, contro il Torino, per eguagliare la striscia di vittorie consecutive di Sarri, e battere il Torino, contro la cui difesa il nigeriano è già pronto a promettere battaglia.

Fonte: Tuttosport.