Mancano due giorni alla sfida tra il Napoli e il Torino e Spalletti sta già pensando agli uomini da mandare in campo: rispetto alla formazione che ha espugnato il Franchi, ci saranno almeno due cambi.

Solo domani rientreranno a Napoli Ospina e Lozano, per cui entrambi andranno al massimo in panchina, e al loro posto scalpitano Meret e Politano. Intanto, ieri hanno fatto il primo allenamento i rientranti Osimhen, Zielinski e Rrahmani, tutti in perfette condizioni.

Per questo motivo, nella rifinitura di domani( a meno di clamorose sorprese), Spalletti proverà questa formazione anti Toro:

Napoli(4-3-3): Meret; Di lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All.Spalletti.