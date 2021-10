Domenica sera il Napoli affronterà il Torino, in quella che sarà sicuramente una sfida ostica, ma dovrà anche sconfiggere una bestia nera come Juric, che eliminò gli azzurri dalla Champions lo scorso 23 maggio.

Sarà una partita ostica per gli azzurri, in quanto Juric, nonostante le lamentele di inizio stagione, ha dato una marcata e ben distinta identità alla squadra e al suo team, facendo dell’aggressività la caratteristica più importante.

E per la squadra di Spalletti sarà importante sostenere certi ritmi: Fabian dovrà essere bravo a far girare il pallone senza attendere il pressing dei centrocampisti avversari, mentre Anguissa dovrà lottare fisicamente con la mediana a due granata.

In attacco ci sarà una bella marcatura di Bremer ad accogliere Osimhen, con l’intento di non farlo partire in velocità, mentre dall’altro lato Belotti partirà dalla panchina, per cui la coppia KK-Rrhamani non dovrebbe avere problemi contro il secondo peggior attacco della A.

Fonte: Corriere dello Sport.