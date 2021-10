Gazzetta – Spalletti ancora indeciso tra Meret e Ospina per il Toro

Spalletti è ancora indeciso tra Meret ed Ospina per il ruolo da titolare contro il Toro.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il colombiano tornerà solo venerdì sera a Castel Volturno e avrà poco riposo per essere al 100% in vista del Torino. E’ probabile dunque che la scelta finale ricada su Meret, che vorrà riprendersi la titolarità dopo le grandi prestazioni del suo alter ego: mancano solo due giorni all’agognato ritorno in campo e vedremo quale sarà la scelta finale. Spalletti sa di avere a disposizione due garanzie tra i pali.