DALLA SPAGNA: Napoli, nome a sorpresa per la fascia sinistra

Neanche il ritorno imminente del campionato riesce a fermare i rumors di calciomercato, la prossima sessione si svolgerà a Gennaio e potrebbe rappresentare un’opportunità per diverse squadre. Stando a quanto trapela dalla Spagna, la”La Razon“scrive che il nome a sorpresa per la fascia sinistra del Napoli potrebbe essere l’ex Atalanta Johan Mojica. Attualmente il calciatore veste la maglia dell’Elche ma le prestazioni in crescendo lo rendono un elemento interessante per il mercato, si attendono conferme ed eventualmente ulteriori sviluppi sulla pista che porta al colombiano.