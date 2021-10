CorrSport – Previsti almeno trentamila tifosi domenica: Curve esaurite

Sono previsti almeno trentamila spettatori per la sfida interna con il Torino.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui le curve si sarebbero già riempite. Con il passaggio al 75% di capienza saranno disponibili ben quarantaduemila posti al Maradona e questa è una bellissima notizia per chi vuole ritornare allo stadio per tifare i colori di questo club: la cifra del pubblico non è ufficiale e potrebbe aumentare fino a domenica, dal momento che ci sono anche svariati settori liberi. L’unica certezza è che potremmo rivedere presto la bolgia del dodicesimo uomo, un fattore silenzio che si è fatto notare anche troppo in pandemia.