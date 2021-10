Torino, l’agente di Mandragora: “Sarà protagonista per la squadra”

Conclusa la sosta per le nazionali si torna a parlare di Serie A e uno dei match di questa giornata sarà Napoli-Torino. La sfida tra Spalletti e Juric porterà però al Maradona un calciatore napoletano, si tratta ovviamente di Rolando Mandragora. L’agente del centrocampista granata, Luca De Simone, ha introdotto così il clima partita ai microfoni di Radio Marte:

“Juric ha quadrato anche il Torino dopo la splendida stagione all’Hellas. Mi sembra che i meccanismi più o meno siano quelli. La squadra resta concentrata per i 95′, i giocatori sono applicati e sul pezzo. Mi sembra che stia facendo il suo lavoro in maniera egregia. Sicuramente ci sarà battaglia. Mandragora con più nostalgia o rabbia contro il Napoli? La determinazione agonistica ovviamente la mette in ogni partita, la grinta sportiva c’è sempre. Come tutti gli anni l’emozione di entrare al Maradona lo prenderà nei primi secondi, poi farà il suo lavoro da protagonista per il Torino com’è giusto che sia”.

Inoltre De Simone risponde anche alle voci su un eventuale interessamento dei partenopei relativamente al suo assistito:

“Napoli su Mandragora? Non abbiamo mai ricevuto nessuna telefonata ufficiale da parte del Napoli. Che poi il Napoli abbia fatto dei sondaggi con i club che detenevano il suo cartellino questo non mi è stato mai comunicato. Ha giocato da capitano al Torino? Rolando spesso, nelle sue squadre o nelle Nazionali Under, è sempre stato un leader mentale. Viene dall’Under 21 dove ha fatto il capitano con Di Biagio. Si fa ben volere. C’è da dire che quando ha fatto il capitano c’erano assenti importanti come Belotti, Ansaldi. Però sicuramente è un ragazzo che si sa far voler bene, sia nello spogliatoio che dai tifosi. Evidentemente ha convinto Juric nella sua leadership. A me viene facile dirlo ma quando cambia le squadre spesso viene inserito tra i primi per leadership e questo è un punto a suo favore”.