SSC Napoli – il report dell’allenamento, tornano Di Lorenzo, Insigne e Meret: le ultime sugli infortuni

Continua la sosta per le nazionali ma alcuni partenopei sono di nuovo in campo a Castel Volturno. Dopo gli impegni dell’Italia in Nations League, a Napoli sono tornati Di Lorenzo, Insigne e Meret. In attesa degli altri calciatori, la squadra di Spalletti, nella giornata di oggi, ha svolto la consueta seduta di allenamento per preparare il prossimo match di Serie A, Napoli-Torino! Di seguito il report dell’allenamento pubblicato sul sito ufficiale del club con le ultime sugli infortunati:

“Dopo la pausa del campionato per gli impegni delle Nazionali, i Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano Napoli-Torino, in programma allo Stadio Maradona domenica 17 ottobre per l’ottava giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione. Successivamente partita con le porte piccole e partita a campo ridotto. La squadra poi si è spostata sul campo 2 per il lavoro atletico. Lobotka prosegue nella sua tabella di lavoro personalizzato in campo. Terapie per Malcuit e Ounas. Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali: Meret, Insigne e Di Lorenzo“.