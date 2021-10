Il Mattino – Insigne preoccupato per la questione riduzione monte ingaggi

Lorenzo Insigne non sa ancora quale sarà il suo futuro.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, il capitano azzurro è rimasto piuttosto scoraggiato dopo l’incontro tra Pisacane e ADL di qualche giorno fa. La volontà del presidente è quella di inserire alcuni bonus nel nuovo contratto, legati alla qualificazione in Champions League; dal faccia a faccia è emersa anche una situazione spiacevole relativa alla riduzione del monte ingaggi e questo avrebbe indotto il capitano a pensare ad un abbassamento del valore attuale della rosa, con il rischio di essere poco competitivi per le competizioni in corso e quelle che verranno.