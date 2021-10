CorrSport – Manolas vuole ritornare ai livelli della Roma

Kostas Manolas vuole tornare ad essere protagonista con la maglia del Napoli.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il difensore greco ha intenzione di recuperare il terreno perso e di scalare gerarchie a discapito di Rrahmani. Il quotidiano sportivo ha parlato di un possibile ritorno di fiamma dell’Olympiacos per l’ex Roma, uno scenario che non verrebbe preso in considerazione da Manolas per la finestra di gennaio: all’atleta interessa farsi notare dopo un inizio di stagione allarmante e connotato da paure costanti. Il tempo è a suo vantaggio, ma Spalletti vuole una risposta sul rettangolo di gioco nel minor tempo possibile.