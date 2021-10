CorrSport – Koulibaly potrebbe finire presto nel mirino del Newcastle

Kalidou Koulibaly potrebbe essere in lizza per diventare uno dei primi colpi della nuova era in casa Newcastle.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il difensore senegalese ha un contratto fino al 2023 e in caso di trattativa con gli inglesi non si esclude una cifra mastodontica per lasciarlo partire: Koulibaly è stato eletto calciatore del mese ed è stato protagonista di un avvio elettrico, dalla spiccata personalità e anche dal senso del goal in talune occasioni. Si sta confermando ad altissimi livelli ed è indubbio che la nuova proprietà possa guardare a lui come primo pilastro della squadra che verrà. Vedremo cosa accadrà nella finestra di gennaio.