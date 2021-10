Verso Napoli-Torino: Juric spera nel rientro di Belotti

Stando a quanto riportato nella propria edizione odierna dalla Gazzetta dello Sport pare che Ivan Juric possa accennare un mezzo sorriso, dato il possibile rientro in gruppo di Andrea Belotti. L’attaccante è fermo ai box praticamente da inizio stagione, e ora potrebbe finalmente ricalcare la scena e risentire il campo. Ecco quanto riportato dalla Rosea:

‘Andrea Belotti ieri ha svolto l’ intero allenamento con la squadra: è un altro bel passo avanti sulla strada del rientro. Significa che il Gallo adesso può correre e calciare senza accusare fastidi, diventa perciò sempre più possibile la sua

convocazione per Napoli. A inizio settimana c’ era il timore che in avanti Juric potesse contare solo su Sanabria e invece ha recuperato prima Zaza e ora Belotti. Pobega e Praet hanno lavorato a parte, solo terapie per Pjaca e Verdi’.