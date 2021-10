E’ terminata la finale del terzo posto per quanto riguarda la Nations League; l’Italia di Roberto Mancini supera il Belgio per 2-1, come agli Europei, e per questo si toglie la soddisfazione di salire sul gradino più basso del podio.

Mancini, con una formazione un po’ rimaneggiata, supera i fiamminghi per 2-1 grazie a dei goal di Barella e al rigore di Berardi, mentre il Belgio segna alla fine su contropiede con il giovane talento De Ketelaere.

Per quanto riguarda gli azzurri partenopei, buona prova per Di Lorenzo, mentre Insigne entra alla fine nel recupero del secondo tempo.