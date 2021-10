Mertens, opzione rinnovo per un altro anno dipenderà da più fattori

Ieri il Napoli ha giocato contro la Primavera in amichevole e vinto per 4-0 nel segno di Dries Mertens. L’attaccante belga è stato autore di una doppietta e, dopo essere sceso in campo per qualche minuto contro la Fiorentina per la sua prima presenza stagionale, ha intenzione di mettere sempre di più minuti nelle gambe e riprendersi il Napoli in campo. Come ricorda Il Corriere dello Sport, inoltre, il suo contratto scadrà a fine stagione, ma c’è un’opzione che potrebbe portare al rinnovo per un altro anno, ma dipenderà da vari fattori che, adesso, restano in secondo piano, in attesa che il miglior goleador della storia azzurra torni al massimo della forma per aiutare i partenopei.