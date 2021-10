Roberto Mancini, durante la conferenza stampa pre Italia-Belgio, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il possibile vincitore del Pallone d’Oro 2021, scelta categorica del CT: “Loro sono lì perché sono bravi, non per merito mio. Per me il Pallone d’Oro lo deve vincere Jorginho, ha vinto di tutto e se lo merita ampiamente. Mi sembrerebbe strano il contrario”.