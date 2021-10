All’Allianz Stadium di Torino, Italia e Belgio si stanno equivalendo in una partita fin da subito a ritmi alti. Diverse conclusioni da parte degli azzurri con Barella, Berardi e soprattutto con Chiesa che dopo averci provato precedentemente, calciando a lato, ha avuto una ghiotta occasione allo scadere del primo tempo, a tu per tu con Courtois che si è esaltato con una parata assurda. Da riportare anche la traversa alla mezz’ora di Saelemaekers per il Belgio.