SSC Napoli, il report allenamento: brutte notizie per Malcuit

Il Napoli ha pubblicato, sul proprio sito ufficiale, il report dell’allenamento di oggi 9 ottobre. Di seguito, il comunicato:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà domenica 17 ottobre con Napoli-Torino, in programma allo Stadio Maradona per l’ottava giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento. Di seguito partita di allenamento con la squadra Primavera sul campo 2 terminata con gol di Politano, Demme e doppietta di Mertens (uno su rigore). Lobotka prosegue nella sua tabella di lavoro personalizzato in campo. Palestra e terapie per Ounas”.

Inoltre, infortunio per Kevin Malcuit: “Terapie anche per Malcuit che ieri al termine dell’allenamento ha accusato un risentimento muscolare. Il difensore questa mattina si è sottoposto ad esami che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del soleo sinistro”.