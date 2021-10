Pallone d’oro 2021: ecco i 30 candidati, 5 italiani dentro!

France Football ha stilato la lista ufficiale dei 30 finalisti, candidati, al pallone d’oro 2021. L’ultimo ad aver vinto questo prestigioso premio individuale è stato Lionel Messi nel 2019, dopo che non è stato assegnato quello dell’ edizione 2020. Sono 5 gli italiani candidati e sono: Jorginho, Barella, Donnarumma, Chiellini e Bonucci. Tanti sono gli “italiani” non italiani e questi sono: Cristiano Ronaldo (candidato per le prestazioni con la Juventus), Kjaer (Milan), Lukaku (candidato per le prestazioni con l’Inter), Lautaro Martìnez (Inter) oltre i vari Bruno Fernandes e Salah che in passato hanno giocato in Serie A. I pretendenti sono sicuramente Messi per la vittoria della Copa America, Jorginho per le vittorie in Champions e all’Europeo e Robert Lewandowski che ha sicuramente il dente avvelenato dopo la pazzesca passata stagione.

Ecco la lista completa:

Riyad Mahrez (Algeria-Manchester City)

N’Golo Kanté (Francia-Chelsea)

Erling Haaland (Norvegia-Borussia Dortmund)

Leonardo Bonucci (Italia-Juventus)

Mason Mount (Inghilterra-Chelsea)

Harry Kane (Inghilterra-Tottenham)

Gianluigi Donnarumma (Italia-Milan/Psg)

Karim Benzema (Francia-Real Madrid)

Raheem Sterling (Inghilterra-Manchester City)

Nicolò Barella (Italia-Inter)

Lionel Messi (Argentina-Barcellona/Psg)

Bruno Fernandes (Portogallo-Manchester United)

Pedri (Spagna-Barcellona)

Luka Modric (Croazia-Real Madrid)

Giorgio Chiellini (Italia-Juventus)

Kevin De Bruyne (Belgio-Manchester City)

Neymar (Brasile-Psg)

Ruben Dias (Portogallo-Manchester City)

Lautaro Martinez (Argentina-Inter)

Simon Kjaer (Danimarca-Milan)

Robert Lewandowski (Polonia-Bayern Monaco)

Jorginho (Italia-Chelsea)

Mohamed Salah (Egitto-Liverpool)

Cesar Azpilicueta (Spagna-Chelsea)

Romelu Lukaku (Belgio-Inter/Chelsea)

Cristiano Ronaldo (Portogallo-Juventus/Manchester United)

Gerard Moreno (Spagna-Villarreal)

Phil Foden (Inghilterra-Manchester City)

Kylian Mbappé (Francia-Psg)

Luis Suarez (Uruguay-Atletico Madrid)