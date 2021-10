Carlo Alvino, volto noto del giornalismo sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di MondoNapoli (clicca qui per ascoltarle). Di seguito l’intervista completa:

“Questa partenza così roboante del Napoli è frutto di causalità o del lavoro di Spalletti? Non credo che il lavoro a Castel di Sangro e Dimaro sia stato un lavoro tale da consentire al Napoli questa partenza inaspettata, credo che i due ritiri siano serviti a Spalletti per entrare nella testa dei calciatori. Il segreto del Napoli è dal punto di vista psicologico, Spalletti è entrato nella testa dei ragazzi dandogli consapevolezza. Non è un mistero che dal suo primo contatto ha sempre detto ad ADL e poi ai calciatori che per lui la rosa è forte, però tu sei forte non perchè te lo dici ma perchè lo dimostri sul campo. Poi sono stati aggiunti giocatori come Anguissa, e qualcuno che si è riscattato con un senso di rivalsa su cui l’allenatore ha giocato molto”.

“Spalletti ha allenato a Roma e Milano, dove la pressione è simile a quella di Napoli, con due gatte da pelare come Totti e Icardi. E’ un tecnico esperto con una lunga carriera alle spalle, sa come approcciarsi e arrivare alla vittoria. Lo definirei aziendalista, nell’accezione del termine. Ha sempre cercato l’obiettivo prefissato dalle società ad inizio stagione, adesso è in linea con gli intendimenti del club. E sa anche valorizzare la rosa con giocatori come Rrahmani, di cui l’anno scorso si era persa quasi la conoscenza, basti pensare che ha esordito a fine girone di andata nella scorsa stagione. Gattuso? Non gli facciamo colpe, ha avuto un’annata particolare tra infortuni e Covid, alla fine nel girone di ritorno ha soddisfatto le attese”

“Chi sono le squadre favorite per lo scudetto? Parte davanti a tutti la squadra che l’ha vinto l’anno precedente, quindi l’Inter. Poi c’è la Juventus che parte ogni anno con quell’obiettivo, oggi è attardata ma credo che la classifica prenderà fisionomia a fine girone d’andata. Ci metto anche il Milan per il gioco che esprime. Poi ci sono quelle squadre non inseribili a pieno titolo nella corsa ma che possono togliere punti alle candidate, Atalanta e Roma ad esempio. Saranno gli scontri diretti a fare differenza”

“Cosa manca al Napoli per scudetto? Bisognava completare la rosa con un terzino sinistro di ruolo, senza aspettare Ghoulam. Mi sarebbe piaciuta un’operazione tipo Anguissa, anche last minute. Non è detto che non possa accadere a gennaio, ma aspettiamo di vedere anche se Ghoulam si sarà lasciato alle spalle le sue vicissitudini”.

“Spalletti mai era partito così bene in campionato, quanti meriti ha in questa rinascita e dove può migliorare questa squadra? I meriti maggiori adesso sono della società che ha scelto Spalletti. Noi abbiamo il vizio di identificare il Napoli sempre nel suo allenatore, nel bene e nel male. Quando poi le cose vanno male si parla della società. I meriti vanno a De Laurentiis per la scelta del tecnico, azzeccatissima nonostante lo scetticismo generale e qualche critica di troppo, anche dopo la fiction su Totti che ci ha fatto conoscere uno Spalletti diverso. Poi abbiamo capito di che pasta e fatto Luciano. Lui mi ha meravigliato perchè qualche titubanza c’era dopo i due anni di stop, invece ne ha approfittato per studiare a differenza di altri colleghi. Non aveva mai allenato con i 5 cambi, mi sembra che li abbia studiati bene. Chi parte dalla panchina entra subito in partita. Poi i complimenti vanno fatti anche a lui per ciò che ha fatto in un tempo breve, sia sul piano psicologico che tattico. Il Napoli è liquido, ama vertitcalizzare, il manifesto è il lancio di Ruiz per Osimhen a Firenze. La squadra non esaspera mai nessun tipo di concetto, tiki taka e uscita dal basso sì ma fino a un certo punto. Non ci si perde mai in giocate inutili, si preferisce magari andarsi a prendere la palla dagli avversari con il pressing alto”.

“Quanto è diventato importante Osimhen? Due anni fa chiesero ad ADL che Napoli volesse vedere, lui rispose un Napoli osimheniano. Poi il primo anno di Oismhen è staro sfortunato, credo che in quella dichiarazione ADL abbia anticipato il Napoli di quest’anno. Il Napoli non può fare a meno di Osimhen, in campo c’è il finalizzatore capace di scombussolare le difese, i numeri fanno capire il valore di questo ragazzo. Senza Osimhen è un’altra squadra e Spalletti deve lavorare su questo perchè non si può pensare che Osimhen possa mantenere uno stato di forma elevato per tutta la stagione. Qualche alternativa bisogna crearla, ma il Napoli con lui è devastante. Victor è migliorato e ha margini di miglioramento ancora”.

“Crede che Spalletti abbia iniziato a cambiare le attitudini di Osimhen? Per me lui si gioca il titolo di capocannoniere, e per farlo devi stare bene anche con la testa per evitare episodi tipo Napoli-Venezia. Anche in questo Spalletti gli ha fatto capire che ha mezzi straordinari da mettere a disposizione del gioco del Napoli. Ha creato in Osimhen la consapevolezza di essere bravo e pronto a qualsiasi evenienza, Victor è più inquadrato e meno scugnizzo rispetto a qualche tempo fa, adesso dà garanzie”.

“Il Napoli può ritrovare in Mertens, oltre che Petagna, un degno sostituto? Io non mi fascio la testa per la Coppa d’Africa. Bisognerà capire il Napoli dove sarà in classifica genaio e dove andare a lavorare pe sostituire Koulibaly , Anguissa e Osimhen. Ci sono Mertens e Petagna, il massimo realizzatore della storia azzurra e uno che non è l’ultimo arrivato. In difesa c’è Manolas, a centrocampo ci sono Demme e Lobotka ampiamenti recuperati. Spalletti sarà bravo ad impiegare la rosa larga”.

“Cosa ne pensa dei cori razzisti a Firenze? C’è poco da fare, io non penso che bisogna per forza chiudere tutto un settore. Penso che bisogna individuare e punire i colpevoli nella maniera più dura possibile per cercare di educare le persone. Allontanare una persona dallo stadio è un obbligo. Oggi abbiamo la tecnologia e milioni di modi per individuare i responsabili senza generalizzare. Aspettiamo il provvedimento della Fiorentina che può anticipare quello della Questura, magari un daspo a vita”.

“Cosa pensa del rinnovo di Insigne? Novità non ce ne sono, oggi Lorenzo ha parlato dicendo che la situazione non è facile. Si parte da un punto di vista comune: il Napoli vuole continuare con lui e viceversa, è chiaro che questo è un buon presupposto per il prolungamento. Sulle distanze economiche si può lavorare; qualche sirena arriva al capitano, anche di club importanti. Lorenzo va verso i 31 anni e il prossimo sarà l’ultimo grande contratto. Per il suo bene penso sia meglio che questo matrimonio vada avanti, anche per farlo diventare una vera grande bandiera del Napoli. Ma la società non deroga neanche per lui sotto certi parametri finanziari. Ad oggi la vicenda non sta influendo sulle sue prestazioni. Il mio timore è che il peso del mancato rinnovo possa entrargli nella testa a gennaio o febbraio, e in campo questi pensieri potrebbero manifestarsi. La speranza è che si possa giungere ad una soluzione in tempi brevi, anche se al momento non mi pare ce ne siano le condizioni. Le sue prestazioni effettivamente lo fanno entrare nel mirino dei top club”.

“Quando è arrivato Spalletti si temeva in un Totti bis, l’episodio del cambio di Firenze come lo spiega? Insigne si portava dietro il rigore sbagliato, voleva dimostrare sul campo che quel penalty era solo una parentesi. Poi trovatemi voi un calciatore che lascia il terreno di gioco contento di andarsi a fare la doccia anzitempo… Alla fine quando è uscito non gli ha detto nulla di che, “Mister, io ne avevo ancora”. E Spalletti ha compreso”.

“Qual è lo stato del movimento giornalistico napoletano? Questo ambiente gode di ottima salute perchè dal giornale telematico passando alla radio privata e arrivando alla tv privata ci sono grandi professionalità che parlano del Napoli, e che si palesano in milioni di modi sfruttando i tanti mezzi della tecnologia. Ci sono tanti giovani che veramente si approcciano con professionalità a questo lavoro, nella vita professionale di ognuno di noi diventa una sorta di selezione naturale. In generale, c’è un bell’ambiente”.

“Come si è integrato Spalletti in questo ambiente? Lui è un toscanaccio che sa bene il fatto suo ma ancora non si è sciolto del tutto. Arrivare a Napoli sapendo della tanta pressione bisogna andarci con i piedi di piombo. Sta iniziando a stare meno sulle sue, nelle prime conferenze era più rigido ma ora si lascia più andare. Chi lo conosce meglio di me mi ha raccontato che nel privato è in un modo, nel pubblico sta di più sulle sue”.

“Un consiglio per ci vuole intraprendere questa strada? Io l’ho sempre detto e lo ribadisco, non c’è un canovaccio che vale per tutti. Bisogna essere animati dalla passione ed essere testardi e cocciuti, consapevoli che lo si possa fare. Perchè, ahimè, le porte che si chiuderanno in faccia saranno molte. Ma sappiamo che si chiude una porta e sia apre un portone…”