TuttoSport – ADL naviga nel silenzio per limitare i danni della Coppa d’Africa

ADL si starebbe già preoccupando della Coppa d’Africa in programma a gennaio.

Come riportato dall’edizione di TuttoSport, il presidente azzurro starebbe provando a limitare i danni della Coppa d’Africa: le assenze di Koulibaly, Anguissa e Osimhen saranno pesantissime in un periodo fitto come quello di gennaio. Qualsiasi soluzione verrà messa sul piatto dal patron azzurro, ad ogni modo, finirà per essere fallace e in contrapposizione con la volontà stessa degli atleti; la Coppa d’Africa è da sempre una competizione di grande prestigio ed è indubbio che i tre tesserati vogliano partecipare senza sottrarsi minimamente al periodo che li vedrà assenti da Castel Volturno.

Il numero uno della SSC Napoli troverebbe un muro se provasse a mettere bocca per stanare gli entusiasmi dei tre titolarissimi.