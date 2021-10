Gazzetta – Il valore della rosa azzurra è già aumentato di 100 milioni

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha esposto un dato sorprendente sul Napoli.

Il rendimento del club di Aurelio De Laurentiis è stato top in questo primo mese stagionale, unito ad un finale dello scorso campionato positivissimo se non fosse stato per l’obbrobrio di Napoli-Verona(reo di aver rovinato quello che sarebbe stato un lieto fine con il ritorno in Champions). L’attuale valore della rosa corrisponderebbe al valore di 490 milioni di euro, ben 110 in più rispetto ad un calcolo iniziale di agosto che ammontava intorno ai 380 milioni di euro. Cifre importanti che testimoniano un rendimento oltre le aspettative.

Continuare su questa scia è un imperativo a cui il Napoli deve obbedire necessariamente. Fondamentale è stato il ruolo di Spalletti nell’esaltazione di una seconda lineea come Rrahmani e nella mente di Lozano, Fabiàn e Zielinski tra tutti.