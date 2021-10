Sottosegretario Costa annuncia: “Siamo pronti a portare la capienza degli stadi al 75%”

Andrea Costa, sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni a New Sound Level sulla capienza futura degli stadi. Le sue parole: “Per domani è previsto un consiglio di ministri dove verrà approvato un ampliamento delle capienze degli stadi al 75%. L’Italia non può permettersi passi falsi nel percorso di ritorno alla normalità, quindi il governo ha scelto la via della gradualità. Sul tema del rispetto delle regole allo stadio (mascherina e distanziamento) dobbiamo appellarci al buon senso dei cittadini, probabilmente c’è da lavorare anche con il ministero dell’interno sull’intensificazione dei controlli perché non possiamo permetterci di abbassare la guardia, stiamo uscendo da questo tunnel ma non ne siamo ancora fuori. Distanziamento? Effettivamente verrebbe meno con l’aumento al 75%”.