TuttoSport – Guai per la Fiorentina a causa degli insulti a Koulibaly

Anche la Fiorentina potrebbe essere sanzionata dal giudice sportivo.

Come riportato dall’edizione di TuttoSport, nella giornata odierna dovrebbe arrivare la decisione di Mastrandrea e non dovrebbe essere positiva per il club viola. La società di Commisso e Barone rischia una chiusura parziale dell’Artemio Franchi a causa degli insulti rivolti a Koulibaly e agli ululati che hanno colpito Anguissa e Osimhen all’uscita dal campo. Si attendono sviluppi per certificare quello che è stato un vero e proprio atto vile, figlio di una piaga profonda e ben radicata nell’attuale società già da anni or sono.