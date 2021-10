CorrSport – Gli insulti a Koulibaly potrebbero avere nome e cognome

Ci sarebbero novità sulla vicenda che ha coinvolto Kalidou Koulibaly all’Artemio Franchi.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, la Polizia di Stato meglio nota come Digos, avrebbe messo sotto i riflettori il giovane reo di aver definito “scimmia” il difensore senegalese: l’età dovrebbe aggirarsi attorno ai 25 anni, ma si aspettano riscontri ufficiali per proseguire la caccia all’uomo. Nelle prossime ore, ad ogni modo, le prime informazioni messe nero su bianco saranno materia da inviare alla Procura Federale per mettere al vaglio l’indagine.

Si attende anche l’esito del giudice sportivo che dovrebbe avvenire nella giornata di oggi e non è da escludere la squalifica del campo per i viola.