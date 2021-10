Niente esperimenti a Firenze: Spalletti riparte dalle certezze

Basta esperimenti, quel tempo è passato e dopo la prima sconfitta ora si riparte dalle certezze, per aprire al meglio un mese di ottobre ricco, anzi ricchissimo di partite e punti da conquistare. Il primo esame si chiama Fiorentina, e che esame. La squadra di Italiano in questo inizio ha davvero stupito, crescendo nel gioco e nella mentalità sulle ali dell’entusiasmo. Il bilancio detta 4 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte con un netto di 12 punti portati a casa con un quarto posto da condividere con la Roma.

Come scrive anche il Corriere del Mezzogiorno fra i pali torna Ospina, sembrato più pronto e spigliato rispetto a Meret che deve trovare la piena forma. In difesa l’opaco Manolas lascia il posto a Rrahmani in coppia con Koulibaly; a centrocampo torna Anguissa così come in attacco Osimhen, per completare la spina dorsale africana che tanto ci piaceva. A completare il reparto offensivo Lozano, sembrato più scattante e pronto di Politano già nel secondo tempo con lo Spartak.