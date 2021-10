Le due squadre sono scese in campo e dopo i convenevoli di rito, le due squadre si sono schierate in campo e hanno iniziato a giocare. Iniziano a giocare i padroni di casa.

Divisa rossa per il Napoli, mentre per i viola divisa classica. Quasi sold-out il Franchi, che ribolle di gioia e passione, in quella che è una vera e propria bolgia.