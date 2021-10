Insigne, la trattativa per il rinnovo non decolla, ma lui aspetta ADL

La questione rinnovo di Lorenzo Insigne continua a tenere banco in casa Napoli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, non c’è ancora stata una vera e propria trattativa tra le parti, che sono imbarazzate perché nessuno dei due vorrebbe creare polemiche ad inizio stagione. Il capitano azzurro vorrebbe che il presidente romano gli riconoscesse un premio alla carriera con gli azzurri, mentre la politica del patron non concede deroghe agli over 30. Insigne si accontenterebbe anche di un contratto più breve dei cinque anni proposti (magari tre anni), ma per ora non c’è alcuna apertura e a gennaio, se vorrà, potrebbe iniziare a trattare con altre società.