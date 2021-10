Osimhen: “Amo Napoli e il Napoli, voglio raggiungere grandi traguardi qui”

Victor Osimhen ha rilasciato alcune dichiarazioni a Oluwashina Okeleji, corrispondente per la BBC. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal giornalista e amico Omar Akatugba: “Sto provando un grande amore per Napoli e per il Napoli, amo la città, il club e i tifosi. Gioco per un grande club con una storia incredibile. Voglio raggiungere grandi traguardi con questa maglia”.

“Il mio sogno era quello di avere successo nel calcio diventando un professionista, anche per aiutare la mia famiglia e i miei amici. Non immaginavo un trasferimento così importante. Il mio idolo? Drogba è sempre stato il mio modello, guardarlo mi ha aiutato ad arrivare dove sono ora”