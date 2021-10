Fiorentina vittima preferita di Insigne: pazzesco lo score di Lorenzo coi Viola!

Il Napoli andrà a giocare al Franchi per la settima giornata di Serie A, trovandosi davanti una Fiorentina protagonista dell’avvio più convincente dell’ultimo decennio. Per la trasferta di Firenze gli azzurri avranno con sé un’arma in più che si chiama Lorenzo Insigne.

La Fiorentina è infatti la vittima preferita dell’attaccante partenopeo: sono ben nove le reti che con cui lo scugnizzo ha punito la formazione toscana (e anche cinque assist) in 17 sfide;

L’apporto di Insigne in zona goal coi Viola si vede anche nei dati sul supporto dato ai compagni, ha partecipato infatti a ben otto gol (cinque reti e tre assist) nelle ultime quattro partite contro la Fiorentina nel massimo campionato.