La buona notizia di ieri, forse l’unica, è che ADL, poche ore prima della partita, ha riaperto il dialogo per arrivare al rinnovo del suo capitano e del simbolo del suo Napoli, Lorenzo Insigne.

Dopo le tensioni negli scorsi mesi, dovute a qualche uscita infelice di Pisacane non digerita da ADL, i due si sono incontrati ieri al Britannique per pranzo e hanno ripreso i discorsi per il rinnovo.

Come riporta il Corriere dello Sport, c’era un clima bello, sereno, perfino scherzoso, prima che ADL svelasse la proposta: un quinquennale da 5 milioni lordi, la stessa cifra che prende ora.

L’agente ha ricevuto la proposta e le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni per un nuovo appuntamento, forse decisivo: intanto, all’orizzonte crescono i club pronti a cogliere l’opportunità di prendere Insigne a 0.

Nelle ultime ore, anche l’Arsenal sembra aver preso informazioni su di lui e sullo stato della trattativa.