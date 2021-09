Spartak Mosca, l’allenatore: “Abbiamo giocato con qualità, abbiamo acquistato sicurezza”

Rui Vitoria, allenatore dello Spartak Mosca, ha rilasciato durante la conferenza stampa post-partita, la propria analisi della partita:

“Non è stato facile, abbiamo avuto difficoltà sin dall’inizio. Non è stato facile per tutti noi, ma abbiamo acquisito sicurezza”. Dopo il 20’ è cambiato lo spirito e abbiamo giocato con qualità. Abbiamo mantenuto ambizione, convinzione e sono veramente felice per l’atteggiamento di questa squadra. Questa vittoria è per i nostri ragazzi e per tutte le persone che sono venute in questo stadio per supportarci”.