Napoli-Spartak Moska, le formazioni ufficiali: le scelte su Anguissa e Osimhen

Le formazioni ufficiali di Napoli-Spartak Mosca sono state rese note. Il secondo match, valido per la seconda giornata di Europa League, si disputerà al Maradona. E’ la prima partita europea in casa degli azzurri che cercheranno di ottenere i tre punti a tutti i costi. L’obiettivo è qualificarsi primi nel girone per accedere direttamente agli ottavi, evitando così di giocare una partita in più.

Di seguito le formazioni:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Zielinski; Politano, Elmas, Insigne; Petagna. Allenatore: Luciano Spalletti.

Spartak Mosca (3-4-3): Maksimenko; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Moses, Umyarov, Litvinov, Ayrton Lucas; Bakaev, Ponce, Promes. Allenatore: Rui Vitoria.