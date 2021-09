LIVE – Napoli-Spartak: la diretta testuale del match. Seguilo con noi di MN

Napoli-Spartak Mosca è il primo match europeo in casa per i partenopei. Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, gli uomini di Spalletti andranno a caccia della prima vittoria in Europa. Dall’altra parte i russi cercheranno con tutte le loro forze di fermare gli azzurri, per rimanere in corsa per la qualificazione.

Come di consueto noi di MondoNapoli.it vi porteremo nel vivo del match con la diretta testuale. Segui con noi la sfida!

Queste le formazioni:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Zielinski; Politano, Elmas, Insigne; Petagna. Allenatore: Luciano Spalletti.

Spartak Mosca (3-4-3): Maksimenko; Caufriez, Gigot, Dzhikiya; Moses, Umyarov, Litvinov, Ayrton Lucas; Bakaev, Ponce, Promes. Allenatore: Rui Vitoria.