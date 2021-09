Gazzetta – Cinque cambi per Spalletti: le probabili formazioni di stasera

Luciano Spalletti ha in mente cinque cambi rispetto alla formazione di Napoli-Cagliari.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, gli undici titolari dovrebbero essere i seguenti: Meret in porta, Manolas e Koulibaly al centro della difesa con Malcuit a destra e Mario Rui a sinistra per completare la difesa. A centrocampo Anguissa, Fabiàn Ruiz ed Elmas completano la mediana; in attacco spazio ad Osimhen al centro dell’attacco con Insigne a sinistra e Lozano al centro per completare il 4-3-3- scelto dall’allenatore toscano.

Si evince da tali scelte il ritorno dal primo minuto di Meret, Manolas e di Malcuit. A centrocampo Elmas sostituirà Zielinski e Lozano farà riposare Politano in vista della partita di campionato contro la Fiorentina.