Gazzetta – ADL e Pisacane si avvicinano sul rinnovo di Insigne

Si sarebbe registrata un’apertura di Pisacane nei confronti di ADL per il rinnovo di Insigne.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui qualcosa potrebbe smuoversi da ora a gennaio o a fine stagione: Lorenzo in conferenza stampa ha fatto capire che tali questioni spetteranno al suo agente e al presidente, mettendo in primo piano il Napoli e le prestazioni in campo per “fare la storia già da quest’anno”. Il capitano è concentrato solo sulla squadra e su questo inizio favoloso di stagione, non vuole altre distrazioni al momento.

Non si tratta di un avvicinamento decisivo e le contrattazioni sono ancora in una fase di stallo, praticamente agli albori di una trattativa mai decollata fino ad ora.