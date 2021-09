Napoli-Spartak, possibile ritorno a sorpresa dal 1′. Spalletti rilancia Manolas e Malcuit, le ultime

Meno di 24 ore al secondo impegno europeo del Napoli, che sarà di scena domani alle 18:45 contro lo Spartak Mosca. Secondo quanto riportato da Sky Sport, potrebbe vedersi dal primo minuto Alex Meret, assente dalla partita contro il Genoa dove si infortunò alla schiena; Spalletti ci pensa ma il ballottaggio con Ospina resta aperto. In difesa ci sarà il ritorno di Manolas e Malcuit, mentre davanti Politano lascerà il posto a Lozano, per comporre il tridente con Osimhen ed Insigne. A centrocampo, invece, si prevedono zero cambi.