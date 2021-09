CdS: “Napoli-Spartak, da Meret a Lozano: possibili quattro cambi di formazione”

La sfida con lo Spartak potrebbe segnare il rientro di Meret in porta dal primo minuto al posto di Ospina, dopo una lunga pausa forzata per l’ infortunio rimediato a Marassi con il Genoa un mese fa. E ancora: possibile che respiri Di Lorenzo, con Malcuit candidato a presidiare la fascia destra, e probabile anche il ritorno di Manolas al posto di Rrahmani.

Riposerà uno tra Fabian e Anguissa, in mediana: partirà dalla panchina chi è più affaticato, e in quest’ ottica potrebbe cominciare in borghese Anguissa, catapultato in squadra con la Juve e da quel momento sempre titolare per cinque partite consecutive. Una bella striscia. In mezzo, dunque, dovrebbe toccare a Elmas, mentre in attacco, fermo restando Osi e Insigne, l’ idea è che possa ritrovare spazio dal primo minuto Lozano al posto di Politano. Si vedrà. Nel frattempo Mertens e Demme, rientrati nell’ elenco dei convocati per la prima volta in questa stagione domenica con il Cagliari, puntano a collezionare i primi minuti di calcio: a conti fatti, fermo restando che Ghoulam continua a lavorare per trovare la condizione, l’ unico indisponibile è Lobotka.

Fonte: Corriere dello Sport