Il Napoli giovedì cambierà volto in vista del match di Europa League contro il Cagliari. Secondo quanto riportato da Il Mattino, in difesa Manolas e Malcuit giocheranno dal primo minuto, con Juan Jesus possibile sorpresa. Elmas a centrocampo prenderà il posto di Zielinski, mentre in attacco Lozano e Ounas sosterranno Osimehn.

In porta, per concludere, tornerà Meret dal primo minuto dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per un mese.