Gazzetta: “Osimhen giovedì può battere il record di Cavani e Mertens…”

Numeri alla mano, in Europa comanda Victor Osimhen. Le sue cifre, nel mese di settembre, può vantarle soltanto Benzema, il centravanti del Real Madrid. Entrambi hanno realizzato 6 reti in 5 partite, mentre a quota 5 è fermo Haaland, il nazionale norvegese in forza al Borussia Dortmund. Ma non solo.

Victor Osimhen può diventare il miglior attaccante dell’ era De Laurentiis se giovedì dovesse fare un gol allo Spartak Mosca. Al momento, condivide con Cavani e Mertens il numero di reti (6) realizzate dopo le prime sette gare stagionali, ossia, sei di campionato e una di Europa League. Nemmeno Gonzalo Higuain era riuscito a fare meglio, essendosi fermato a quota cinque reti. Insomma, su Napoli sta splendendo una nuova stella, che brilla di luce propria e che sta incantando per le sue meraviglie.

Fonte: Gazzetta dello Sport