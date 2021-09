Il Comitato tecnico scientifico ha approvato l’idea di aumentare la capienza negli stadi al 75% e nei palazzetti al 50%. Infatti, come riportato da Sky Sport, da molto tempo si parlava di un aumento ad ottobre della capienza negli stadi e nei palazzetti al chiuso. L’ente, però, ha anche raccomandato di aprire tutti i settore per non far creare assembramenti