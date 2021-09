Gazzetta – “Show Napoli: la squadra di Spalletti non ha punti deboli…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si sofferma sul Napoli e sulla vittoria di ieri sera, contro il Cagliari, per 2 a 0.

La squadra dell’allenatore partenopeo, Luciano Spalletti, ha conquistato il suo sesto successo consecutivo, su sei partite disputate in campionato finora. I tre punti conquistati, valgono la vetta della classifica in solitaria per il team azzurro.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il gruppo del tecnico toscano non abbia punti deboli. Gioca con qualità in ogni settore del campo e diverte nel farsi guardare.

Con il trionfo guadagnato contro i rossoblu di Walter Mazzarri, il Napoli sale a quota 18 punti. Primo su tutti, a +2 dal Milan (secondo) e +4 dall’Inter (terzo).

16 goal fatti e 2 subiti. La squadra di Spalletti è il secondo miglior attacco (dopo i nerazzurri con 20 reti) e la miglior difesa della Serie A.

Un Napoli, dunque, sempre più consapevole del suo valore e che fa sognare l’intero popolo partenopeo.