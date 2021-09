LIVE – Napoli 1-0 Cagliari: la sblocca Osimhen

Napoli-Cagliari si gioca nella splendida cornice dello stadio Diego Armando Maradona. Spalletti per staccare in vetta la classifica e guardare dall’alto in baso Inter, Milan e Roma. Dall’altra parte il ritorno in quella che è stata la sua casa per tre anni Walter Mazzarri con il suo Cagliari, che deve cancellare la pessima prestazione contro l’Empoli e ripartire da quella con la Lazio di una settimana fa. Qui le formazioni ufficiali del match poi la diretta testuale:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Caceres, Walukiewicz, Godin; Zappa, Marin, Deiola, Strootman, Lykogiannis; Nandez; Joao Pedro.

Diretta testuale:

23′ – Grande azione del Napoli che sfiora il 2-0, con Osimhen che sgaloppa per tutta la metà campo, arriva in area prova la botta, che finisce a fil di palo. Di poco fuori

10′ – Gooooool del Napoli. La sblocca Victor ‘Il Gazzellone‘ Osimhen, grande azione in profondità del Napoli con Zielinski che raccoglie il pallone, in mezzo forte per il nigeriano che in mezzo a due insacca Cragno

5′ – Azione pericolosa del Cagliari che prova ad impensierire Ospina. Corner di Marin forte in mezzo, il pallone non passa.

1′ – Tutto pronto al Diego Maradona, squadre disposte in campo con il Cagliari alla sinistra dei teleschermi, dall’altra parte il Napoli che darà il via. Piccinini fischia, si comincia!