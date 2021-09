Anguissa a DAZN: “Sono venuto a Napoli per migliorare, con i consigli di Spalletti è tutto più facile”

Franck Zambo Anguissa, ha parlato ai microfoni di DAZN analizzando i suoi primi mesi al Napoli e l’impatto con Spalletti.

Spalletti è un allenatore con molta esperienza, mi ha dato subito fiducia e mi ha fatto sentire subito parte del gruppo. Si aspettava dessi subito grande equilibrio alla squadra, si aspetta che recuperi tanti palloni e che imposti tanto. Voglio dimostrare anche le mie qualità offensive, sono venuto in Italia per dimostrare le mie qualità e per migliorare; con i consigli di Spalletti potrò farlo.