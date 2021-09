Luciano Spalletti sta sciogliendo i dubbi per la partita di stasera: a dir la verità, i dubbi sono davvero pochi, in quanto già ieri in conferenza, il tecnico toscano ha chiarito che non è ancora il tempo di parlare di turnover.

E alle parole susseguono i fatti: come riporta Carlo Alvino, Spalletti ha sciolto i dubbi della vigilia. Il tecnico toscano ha deciso di confermare ben 10/11 della formazione che ha espugnato Marassi, mentre l’unico cambio sarà il ballottaggio(classico), tra Lozano e Politano.

Dunque, stasera si rivedrà la coppia Rrahmani-KK in difesa, con Manolas che si accomoderà in panchina. Per vedere una formazione diversa, bisognerà attendere il 30 settembre, quando ci sarà la secondo giornata di Europa League. Il tweet di Alvino: